Эдин Джеко
№9
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
17 марта 1986 (34) года
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рома
2
0
1
0
0