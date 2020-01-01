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Лента
Матч-центр
Моя команда
Саша Ритер
№27
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 марта 1983 (37) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шальке-04
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