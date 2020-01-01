Рикарду Кошта
№20
Защитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Гранада
14
1
0
7
0