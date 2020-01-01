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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Рикарду Кошта
№20
Защитник
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Команда
Люцерн
Гражданство
Португалия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
франция. лига 1
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Испания. Примера - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Гранада
14
1
0
7
0