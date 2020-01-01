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Лента
Матч-центр
Моя команда
Найджел Де Йонг
№34
Полузащитник
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Команда
Майнц
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
Германия. Бундеслига - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Майнц
10
0
0
2
0