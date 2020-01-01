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Лента
Матч-центр
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Сергей Песьяков
№30
Вратарь
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 дек. 1988 (31) год
Рост
198
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Ростов
9
0
2
0