Сергей Песьяков
№30
Вратарь
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 дек. 1988 (31) год
Рост
198
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Ростов
9
0
2
0