Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Николас Ломбертс
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2017/2018
Лига Европы Квалификация - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Остенде
0
0
0
0
0