Яя Туре
№42
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
13 мая 1983 (37) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Олимпиакос
1
0
0
0
0