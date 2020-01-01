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Лента
Матч-центр
Моя команда
Яя Туре
№42
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
13 мая 1983 (37) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Олимпиакос
1
0
0
0
0