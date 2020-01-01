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Матч-центр
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Рубен Гарсия Кальмаче
№8
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов квалификация
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Испания. Примера - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Атлетико
1
0
0
1
0
Испания. Примера - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вильярреал
7
0
2
1
0