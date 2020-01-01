Рубен Гарсия Кальмаче
№8
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Атлетико
1
0
0
1
0
Испания. Примера - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вильярреал
7
0
2
1
0