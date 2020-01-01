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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Олег Гусев
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
Лига Европы Групповой этап - 2017/2018
Команда
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Динамо
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