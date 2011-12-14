Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Карлос Корреа
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
Динамо
3 : 3
Маккаби
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
21:00
минуты: 70' - 90'
Динамо
3
Маккаби
3
минуты: 70' - 90'
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
23:05
Сток Сити
1 : 1
Динамо
1.12.2011
1 дек. 2011
чт
23:05
был в запасе
Сток Сити
1
Динамо
1
был в запасе
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
Бешикташ
1 : 0
Динамо
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 76'
Бешикташ
1
Динамо
0
минуты: 1' - 76'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Динамо
1 : 0
Бешикташ
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
был в запасе
Динамо
1
Бешикташ
0
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Динамо
1 : 1
Сток Сити
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
был в запасе
Динамо
1
Сток Сити
1
был в запасе