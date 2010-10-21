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Лента
Матч-центр
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Тибериу Гиоане
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Динамо
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
был в запасе
АЗ Алкмаар
1
Динамо
2
был в запасе
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Динамо
2 : 2
БАТЭ
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
был в запасе
Динамо
2
БАТЭ
2
был в запасе