Тибериу Гиоане
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
АЗ Алкмаар
1 : 2
Динамо
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
АЗ Алкмаар
1
Динамо
2
был в запасе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Динамо
2 : 2
БАТЭ
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
был в запасе
Динамо
2
БАТЭ
2
был в запасе