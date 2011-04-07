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Лента
Матч-центр
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Андрей Несмачный
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
22:05
Динамо
1 : 1
Брага
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
22:05
был в запасе
Динамо
1
Брага
1
был в запасе
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
Манчестер Сити
1 : 0
Динамо
17.03.2011
17 марта 2011
чт
21:00
был в запасе
Манчестер Сити
1
Динамо
0
был в запасе
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
Динамо
4 : 0
Бешикташ
24.02.2011
24 февр. 2011
чт
23:05
был в запасе
Динамо
4
Бешикташ
0
был в запасе