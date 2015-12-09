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Матч-центр
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Александр Рыбка
№23
Вратарь
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2009/2010
9.12.2015
9 дек. 2015
ср
22:45
Динамо
1 : 0
Маккаби
9.12.2015
9 дек. 2015
ср
22:45
был в запасе
Динамо
1
Маккаби
0
был в запасе
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
Порту
0 : 2
Динамо
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
22:45
был в запасе
Порту
0
Динамо
2
был в запасе
4.11.2015
4 нояб. 2015
ср
22:45
Челси
2 : 1
Динамо
4.11.2015
4 нояб. 2015
ср
22:45
был в запасе
Челси
2
Динамо
1
был в запасе
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
Динамо
0 : 0
Челси
20.10.2015
20 окт. 2015
вт
21:45
был в запасе
Динамо
0
Челси
0
был в запасе
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
Маккаби
0 : 2
Динамо
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
был в запасе
Маккаби
0
Динамо
2
был в запасе
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
Динамо
2 : 2
Порту
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Порту
2
минуты: 1' - 90'