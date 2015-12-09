Александр Рыбка
№23
Вратарь
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.12.2015 9 дек. 2015 ср 22:45
Динамо
1 : 0
Маккаби
9.12.2015 9 дек. 2015 ср 22:45
был в запасе
Динамо
1
Маккаби
0
был в запасе
24.11.2015 24 нояб. 2015 вт 22:45
Порту
0 : 2
Динамо
24.11.2015 24 нояб. 2015 вт 22:45
был в запасе
Порту
0
Динамо
2
был в запасе
4.11.2015 4 нояб. 2015 ср 22:45
Челси
2 : 1
Динамо
4.11.2015 4 нояб. 2015 ср 22:45
был в запасе
Челси
2
Динамо
1
был в запасе
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
Динамо
0 : 0
Челси
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
был в запасе
Динамо
0
Челси
0
был в запасе
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
Маккаби
0 : 2
Динамо
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Маккаби
0
Динамо
2
был в запасе
16.09.2015 16 сент. 2015 ср 21:45
Динамо
2 : 2
Порту
16.09.2015 16 сент. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Порту
2
минуты: 1' - 90'