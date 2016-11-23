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Матч-центр
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Александр Шовковский
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2009/2010
2008/2009
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
Наполи
0 : 0
Динамо
23.11.2016
23 нояб. 2016
ср
22:45
был в запасе
Наполи
0
Динамо
0
был в запасе
19.10.2016
19 окт. 2016
ср
21:45
Динамо
0 : 2
Бенфика
19.10.2016
19 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Динамо
0
Бенфика
2
был в запасе
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
Бешикташ
1 : 1
Динамо
28.09.2016
28 сент. 2016
ср
21:45
был в запасе
Бешикташ
1
Динамо
1
был в запасе
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
Динамо
1 : 2
Наполи
13.09.2016
13 сент. 2016
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'