Александр Шовковский
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
Наполи
0 : 0
Динамо
23.11.2016 23 нояб. 2016 ср 22:45
был в запасе
Наполи
0
Динамо
0
был в запасе
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
Динамо
0 : 2
Бенфика
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
был в запасе
Динамо
0
Бенфика
2
был в запасе
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
Бешикташ
1 : 1
Динамо
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
был в запасе
Бешикташ
1
Динамо
1
был в запасе
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
Динамо
1 : 2
Наполи
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'