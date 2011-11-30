Сергей Закарлюка
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 23:05
Ворскла
1 : 1
Копенгаген
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 23:05
был в запасе
Ворскла
1
Копенгаген
1
был в запасе
3.11.2011 3 нояб. 2011 чт 21:00
Ворскла
1 : 3
Стандард
3.11.2011 3 нояб. 2011 чт 21:00
был в запасе
Ворскла
1
Стандард
3
был в запасе