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Матч-центр
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Сергей Закарлюка
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Ворскла
1 : 1
Копенгаген
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
был в запасе
Ворскла
1
Копенгаген
1
был в запасе
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
Ворскла
1 : 3
Стандард
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
был в запасе
Ворскла
1
Стандард
3
был в запасе