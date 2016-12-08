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Матч-центр
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Василий Кобин
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2009/2010
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
19:00
был в запасе
Брага
2
Шахтер
4
был в запасе
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
Шахтер
4 : 0
Коньяспор
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Шахтер
4
Коньяспор
0
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Шахтер
2 : 0
Брага
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Шахтер
2
Брага
0
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Коньяспор
0 : 1
Шахтер
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Коньяспор
0
Шахтер
1
был в запасе