Василий Кобин
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 19:00
был в запасе
Брага
2
Шахтер
4
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Шахтер
4 : 0
Коньяспор
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Шахтер
4
Коньяспор
0
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Шахтер
2 : 0
Брага
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Шахтер
2
Брага
0
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Коньяспор
0 : 1
Шахтер
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Коньяспор
0
Шахтер
1
был в запасе