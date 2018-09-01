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Сергей Самодин
№22
Нападающий
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 февр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
32'
32'
32'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 74'
Шинник
1
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 74'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 0
Шинник
47'
47'
47'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 76'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 1' - 76'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Зенит-2
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Химки
1
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Факел
3 : 0
Шинник
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
3
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
Шинник
1 : 1
Спартак-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
77'
77'
77'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Авангард
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'