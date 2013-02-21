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Матч-центр
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Олег Шелаев
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
Металлист
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
21:00
был в запасе
Металлист
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Металлист
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
23:05
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Металлист
0
был в запасе