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Лента
Матч-центр
Моя команда
Луис Адриано
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 апр. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Спартак
3
1
0
1
0