Дарио Срна
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 мая 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кальяри
24
0
3
5
1