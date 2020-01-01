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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дарио Срна
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 мая 1982 (38) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кальяри
24
0
3
5
1