Франселино да Силва
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Верона
1
Сассуоло
1
был в запасе
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 20:00
Верона
0 : 2
Болонья
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 20:00
минуты: 79' - 90'
Верона
0
Болонья
2
минуты: 79' - 90'
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 17:00
Карпи
0 : 0
Верона
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Карпи
0
Верона
0
минуты: 85' - 90'
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
39'
39'
39'
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
минуты: 1' - 83'
Верона
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 83'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
Сампдория
4 : 1
Верона
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
минуты: 58' - 90'
Сампдория
4
Верона
1
минуты: 58' - 90'
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 56'
Верона
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 56'
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 21:45
Кьево
1 : 1
Верона
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 21:45
минуты: 85' - 90'
Кьево
1
Верона
1
минуты: 85' - 90'
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
Верона
1 : 2
Лацио
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 16:00
минуты: 78' - 90'
Верона
1
Лацио
2
минуты: 78' - 90'
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Интер
1
Верона
0
был в запасе