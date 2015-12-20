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Франселино да Силва
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Сассуоло
1
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
20:00
Верона
0 : 2
Болонья
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
20:00
минуты: 79' - 90'
Верона
0
Болонья
2
минуты: 79' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
Карпи
0 : 0
Верона
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Карпи
0
Верона
0
минуты: 85' - 90'
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
39'
39'
39'
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 83'
Верона
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 83'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:30
Сампдория
4 : 1
Верона
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:30
минуты: 58' - 90'
Сампдория
4
Верона
1
минуты: 58' - 90'
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 56'
Верона
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 56'
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
21:45
Кьево
1 : 1
Верона
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
21:45
минуты: 85' - 90'
Кьево
1
Верона
1
минуты: 85' - 90'
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 2
Лацио
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Верона
1
Лацио
2
минуты: 78' - 90'
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Интер
1 : 0
Верона
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Интер
1
Верона
0
был в запасе