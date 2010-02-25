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Мариуш Левандовски
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
Шахтер
1 : 1
Фулхэм
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
был в запасе
Шахтер
1
Фулхэм
1
был в запасе
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
Фулхэм
2 : 1
Шахтер
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
был в запасе
Фулхэм
2
Шахтер
1
был в запасе