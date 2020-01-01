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Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Кучер
№50
Защитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2009/2010
Лига Европы Плей-офф - 2016/2017
Команда
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