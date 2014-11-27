Владимир Дишленкович
№81
Вратарь
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Трабзонспор
3 : 1
Металлист
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Трабзонспор
3
Металлист
1
был в запасе
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
Легия
2 : 1
Металлист
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Легия
2
Металлист
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
Металлист
0 : 1
Легия
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
был в запасе
Металлист
0
Легия
1
был в запасе
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90'