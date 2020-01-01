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Лента
Матч-центр
Моя команда
Гонсало Кастро
№27
Полузащитник
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 июня 1987 (32) года
Рост
172
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Германия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Штутгарт
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