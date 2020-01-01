Гонсало Кастро
№27
Полузащитник
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 июня 1987 (32) года
Рост
172
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Штутгарт
1
0
0
1
0