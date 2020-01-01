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Матч-центр
Моя команда
Симон Рольфес
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Байер
14
1
1
4
0