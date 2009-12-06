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Матч-центр
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Фабрицио Фуэнтес
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
21:00
Вильярреал
3 : 2
Хетафе
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
21:00
был в запасе
Вильярреал
3
Хетафе
2
был в запасе
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
Вильярреал
5 : 0
Тенерифе
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вильярреал
5
Тенерифе
0
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Вильярреал
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
1
Вильярреал
1
был в запасе