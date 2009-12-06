Фабрицио Фуэнтес
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 21:00
Вильярреал
3 : 2
Хетафе
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 21:00
был в запасе
Вильярреал
3
Хетафе
2
был в запасе
1.11.2009 1 нояб. 2009 вс 19:00
Вильярреал
5 : 0
Тенерифе
1.11.2009 1 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Вильярреал
5
Тенерифе
0
был в запасе
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 1
Вильярреал
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
был в запасе
Осасуна
1
Вильярреал
1
был в запасе