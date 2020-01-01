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Матч-центр
Моя команда
Нельсон Вальдес
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2014/2015
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
8
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0
2
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