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Лента
Матч-центр
Моя команда
Нури Шахин
№17
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Турция
Дата рождения
5 сент. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
испания. примера
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2008/2009
Германия. Кубок - 2019/2020
Команда
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