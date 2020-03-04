Нури Шахин
№17
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Турция
Дата рождения
5 сент. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.03.2020 4 марта 2020 ср 22:45
Айнтрахт
2 : 0
Вердер
4.03.2020 4 марта 2020 ср 22:45
был в запасе
Айнтрахт
2
Вердер
0
был в запасе
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 22:45
Вердер
3 : 2
Боруссия
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 22:45
был в запасе
Вердер
3
Боруссия
2
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
Вердер
4 : 1
Хайденхайм
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 20:30
был в запасе
Вердер
4
Хайденхайм
1
был в запасе