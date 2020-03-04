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Лента
Матч-центр
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Нури Шахин
№17
Полузащитник
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Вердер
Гражданство
Турция
Дата рождения
5 сент. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
испания. примера
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2008/2009
4.03.2020
4 марта 2020
ср
22:45
Айнтрахт
2 : 0
Вердер
4.03.2020
4 марта 2020
ср
22:45
был в запасе
Айнтрахт
2
Вердер
0
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
Вердер
3 : 2
Боруссия
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
22:45
был в запасе
Вердер
3
Боруссия
2
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
20:30
Вердер
4 : 1
Хайденхайм
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
20:30
был в запасе
Вердер
4
Хайденхайм
1
был в запасе