Нури Шахин
№17
Полузащитник
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Команда
Вердер
Гражданство
Турция
Дата рождения
5 сент. 1988 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2020 18 мая 2020 пн 21:30
Вердер
1 : 4
Байер
18.05.2020 18 мая 2020 пн 21:30
был в запасе
Вердер
1
Байер
4
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Боруссия
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Вердер
0
Боруссия
2
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
3 : 0
Вердер
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
3
Вердер
0
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
Аугсбург
2 : 1
Вердер
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
2
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:30
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Хоффенхайм
3
минуты: 1' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
29'
29'
29'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 0
Вердер
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Кельн
1
Вердер
0
был в запасе
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
Вердер
0 : 5
Майнц
17.12.2019 17 дек. 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Майнц
5
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Бавария
6 : 1
Вердер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
6
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Вердер
0
Падерборн
1
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 20:00
Вольфсбург
2 : 3
Вердер
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Вердер
3
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
1
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
Боруссия
3 : 1
Вердер
57'
57'
57'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Вердер
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
64'
64'
64'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
2
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
Байер
2 : 2
Вердер
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Байер
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Вердер
1 : 1
Герта
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
1
Герта
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:00
Айнтрахт
2 : 2
Вердер
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:30
Боруссия
2 : 2
Вердер
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Унион
1 : 2
Вердер
76'
76'
76'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Вердер
2
минуты: 1' - 90'
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