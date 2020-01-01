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Матч-центр
Моя команда
Роман Вайденфеллер
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2017/2018
Команда
И
П
Ж
Кр
Боруссия
1
0
0
0