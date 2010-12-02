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Матч-центр
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Самсон Годвин
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
24'
24'
24'
2.12.2010
2 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 78'
Боруссия
3
Карпаты
0
минуты: 1' - 78'
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Севилья
4
Карпаты
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
ПСЖ
2 : 0
Карпаты
54'
54'
54'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Карпаты
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Карпаты
3 : 4
Боруссия
45'
45'
45'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Карпаты
3
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'