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Матч-центр
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Евгений Чеберячко
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Днепр
3
Русенборг
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Лацио
3 : 1
Днепр
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лацио
3
Днепр
1
был в запасе
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Сент-Этьен
3 : 0
Днепр
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 45'
Сент-Этьен
3
Днепр
0
минуты: 1' - 45'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Днепр
0 : 1
Сент-Этьен
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Днепр
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Русенборг
0
Днепр
1
минуты: 90' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Днепр
1 : 1
Лацио
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
Днепр
1
Лацио
1
был в запасе