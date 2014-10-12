Рустам Худжамов
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.10.2014 12 окт. 2014 вс 19:00
Украина
1 : 0
Северная Македония
12.10.2014 12 окт. 2014 вс 19:00
был в запасе
Украина
1
Северная Македония
0
был в запасе