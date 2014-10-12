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Рустам Худжамов
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2014/2015
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
19:00
Украина
1 : 0
Северная Македония
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
19:00
был в запасе
Украина
1
Северная Македония
0
был в запасе