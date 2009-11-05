Мигель Анхель Ангуло
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.11.2009 5 нояб. 2009 чт 21:00
Спортинг
1 : 1
Вентспилс
5.11.2009 5 нояб. 2009 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Спортинг
1
Вентспилс
1
минуты: 46' - 90'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Вентспилс
1 : 2
Спортинг
89'
89'
89'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 88' - 90'
Вентспилс
1
Спортинг
2
минуты: 88' - 90'
1.10.2009 1 окт. 2009 чт 22:05
Спортинг
1 : 0
Герта
1.10.2009 1 окт. 2009 чт 22:05
был в запасе
Спортинг
1
Герта
0
был в запасе
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Херенвен
2 : 3
Спортинг
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
минуты: 82' - 90'
Херенвен
2
Спортинг
3
минуты: 82' - 90'