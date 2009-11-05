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Мигель Анхель Ангуло
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2009/2010
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
Спортинг
1 : 1
Вентспилс
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Спортинг
1
Вентспилс
1
минуты: 46' - 90'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Вентспилс
1 : 2
Спортинг
89'
89'
89'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 88' - 90'
Вентспилс
1
Спортинг
2
минуты: 88' - 90'
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
22:05
Спортинг
1 : 0
Герта
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
22:05
был в запасе
Спортинг
1
Герта
0
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Херенвен
2 : 3
Спортинг
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
минуты: 82' - 90'
Херенвен
2
Спортинг
3
минуты: 82' - 90'