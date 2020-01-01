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Давид Сильва
№21
Полузащитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 янв. 1986 (34) года
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
отборочные матчи к че-2012
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
16
2
7
0
0