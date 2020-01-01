Эмилиано Моретти
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1981 (38) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Торино
22
0
0
5
0