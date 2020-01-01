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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эмилиано Моретти
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 июня 1981 (38) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
Италия. Серия А - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Торино
22
0
0
5
0