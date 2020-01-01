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Лента
Матч-центр
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Хесус Навас
№16
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 нояб. 1985 (34) года
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Севилья
25
0
3
3
0