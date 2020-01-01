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Лента
Матч-центр
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Адриано Коррейя Кларо
№3
Защитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
26 окт. 1984 (35) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
Лига Европы Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бешикташ
2
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0
0
0