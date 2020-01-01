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Матч-центр
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Федерико Фасио
№20
Защитник
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Команда
Рома
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
17 марта 1987 (33) года
Рост
195
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
испания. примера
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2010/2011
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
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