Федерико Фасио
№20
Защитник
Подписаться
Команда
Рома
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
17 марта 1987 (33) года
Рост
195
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рома
1
0
0
0
0