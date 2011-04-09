Айтор Осио
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
9.04.2011 9 апр. 2011 сб 19:00
Атлетик
0 : 3
Реал
9.04.2011 9 апр. 2011 сб 19:00
был в запасе
Атлетик
0
Реал
3
был в запасе
6.03.2011 6 марта 2011 вс 21:00
Атлетик
2 : 0
Севилья
6.03.2011 6 марта 2011 вс 21:00
был в запасе
Атлетик
2
Севилья
0
был в запасе
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:00
Атлетико
0 : 2
Атлетик
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 19:00
был в запасе
Атлетико
0
Атлетик
2
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 22:00
Атлетик
2 : 1
Расинг
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 55'
Атлетик
2
Расинг
1
минуты: 1' - 55'
8.01.2011 8 янв. 2011 сб 20:00
Малага
1 : 1
Атлетик
8.01.2011 8 янв. 2011 сб 20:00
был в запасе
Малага
1
Атлетик
1
был в запасе
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
47'
47'
47'
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 20:00
Атлетик
2 : 1
Сарагоса
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 20:00
был в запасе
Атлетик
2
Сарагоса
1
был в запасе
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 22:55
Валенсия
2 : 1
Атлетик
2.10.2010 2 окт. 2010 сб 22:55
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 22:55
Атлетик
1 : 3
Барселона
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 22:55
минуты: 46' - 90'
Атлетик
1
Барселона
3
минуты: 46' - 90'
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
Атлетик
3 : 0
Мальорка
21.09.2010 21 сент. 2010 вт 21:00
был в запасе
Атлетик
3
Мальорка
0
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 21:00
Спортинг
2 : 2
Атлетик
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 21:00
был в запасе
Спортинг
2
Атлетик
2
был в запасе