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Айтор Осио
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
19:00
Атлетик
0 : 3
Реал
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
19:00
был в запасе
Атлетик
0
Реал
3
был в запасе
6.03.2011
6 марта 2011
вс
21:00
Атлетик
2 : 0
Севилья
6.03.2011
6 марта 2011
вс
21:00
был в запасе
Атлетик
2
Севилья
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
Атлетико
0 : 2
Атлетик
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
был в запасе
Атлетико
0
Атлетик
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
22:00
Атлетик
2 : 1
Расинг
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 55'
Атлетик
2
Расинг
1
минуты: 1' - 55'
8.01.2011
8 янв. 2011
сб
20:00
Малага
1 : 1
Атлетик
8.01.2011
8 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Малага
1
Атлетик
1
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
Леванте
1 : 2
Атлетик
47'
47'
47'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
20:00
Атлетик
2 : 1
Сарагоса
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
20:00
был в запасе
Атлетик
2
Сарагоса
1
был в запасе
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
22:55
Валенсия
2 : 1
Атлетик
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
22:55
Атлетик
1 : 3
Барселона
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
22:55
минуты: 46' - 90'
Атлетик
1
Барселона
3
минуты: 46' - 90'
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Атлетик
3 : 0
Мальорка
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
был в запасе
Атлетик
3
Мальорка
0
был в запасе
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
21:00
Спортинг
2 : 2
Атлетик
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
21:00
был в запасе
Спортинг
2
Атлетик
2
был в запасе