Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ивица Драгутинович
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Севилья
3 : 1
Реал Сосьедад
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
минуты: 90' - 90'
Севилья
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 90' - 90'
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
минуты: 82' - 90'
Осасуна
3
Севилья
2
минуты: 82' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
22:55
Севилья
2 : 6
Реал
7.05.2011
7 мая 2011
сб
22:55
был в запасе
Севилья
2
Реал
6
был в запасе
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
Альмерия
0 : 1
Севилья
1.05.2011
1 мая 2011
вс
18:00
был в запасе
Альмерия
0
Севилья
1
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
был в запасе
Севилья
3
Вильярреал
2
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
Валенсия
0 : 1
Севилья
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
был в запасе
Валенсия
0
Севилья
1
был в запасе