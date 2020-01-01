Тарас Степаненко
№6
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 авг. 1989 (30) лет
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шахтер
2
1
0
0
0