Михаил Кополовец
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
2.12.2010 2 дек. 2010 чт 21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
2.12.2010 2 дек. 2010 чт 21:00
минуты: 1' - 61'
Боруссия
3
Карпаты
0
минуты: 1' - 61'
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
4.11.2010 4 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 70' - 90'
Севилья
4
Карпаты
0
минуты: 70' - 90'
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 56'
Карпаты
0
Севилья
1
минуты: 1' - 56'
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
ПСЖ
2 : 0
Карпаты
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 56' - 90'
ПСЖ
2
Карпаты
0
минуты: 56' - 90'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Карпаты
3 : 4
Боруссия
52'
83'
52'
83'
52'
83'
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
52'
был в запасе
Карпаты
3
Боруссия
4
был в запасе