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Владимир Гоменюк
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Металлист
0 : 1
Локерен
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Металлист
0
Локерен
1
минуты: 1' - 90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Трабзонспор
3 : 1
Металлист
68'
68'
68'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
68'
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
3
Металлист
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Легия
2 : 1
Металлист
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 90' - 90'
Легия
2
Металлист
1
минуты: 90' - 90'
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
Металлист
0 : 1
Легия
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Металлист
0
Легия
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Локерен
1 : 0
Металлист
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Металлист
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
61'
61'
61'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
61'
минуты: 1' - 90'
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90'