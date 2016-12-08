Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Желько Любенович
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Заря
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
Заря
0 : 2
Манчестер Юнайтед
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 72'
Заря
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 72'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Фенербахче
2 : 0
Заря
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
был в запасе
Фенербахче
2
Заря
0
был в запасе
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
Заря
1 : 1
Фейеноорд
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 63'
Заря
1
Фейеноорд
1
минуты: 1' - 63'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Фейеноорд
1 : 0
Заря
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 45' - 90'
Фейеноорд
1
Заря
0
минуты: 45' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Заря
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 76'
Манчестер Юнайтед
1
Заря
0
минуты: 1' - 76'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Заря
1 : 1
Фенербахче
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 83'
Заря
1
Фенербахче
1
минуты: 1' - 83'