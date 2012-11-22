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Матч-центр
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Милан Обрадович
№26
Защитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Металлист
2 : 0
Байер
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Металлист
2
Байер
0
был в запасе
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Металлист
3
Русенборг
1
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
Русенборг
1 : 2
Металлист
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Русенборг
1
Металлист
2
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
Металлист
2 : 0
Рапид
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
20:00
был в запасе
Металлист
2
Рапид
0
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
Байер
0 : 0
Металлист
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
22:05
был в запасе
Байер
0
Металлист
0
был в запасе