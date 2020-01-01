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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мирослав Клозе
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Италия. Серия А - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
16
7
6
3
0