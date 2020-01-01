Мирослав Клозе
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лацио
16
7
6
3
0