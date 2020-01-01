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Матч-центр
Моя команда
Лукас Подольски
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
италия. серия а
италия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов квалификация
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
германия. бундеслига
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016
Чемпионат Европы Плей-офф - 2016
Команда
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Германия
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